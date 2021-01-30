В ООН дали неутешительный прогноз по туризму

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Мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2023 года. Об этом сообщает Всемирная туристическая организация при ООН.

Туристическая отрасль страдает от пандемии коронавируса на всех континентах, отметили в ВТО. Согласно данным организации, потери сферы туризма в 2020 году составили 1,3 трлн долларов.

«Согласно последним данным, количество международных поездок снизилось на 74% … Число туристов, которые путешествуют в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 млрд в сравнении с показателем 2019 года», — сказано в сообщении.