В ООН дали неутешительный прогноз по туризму

Мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2023 года. Об этом сообщает Всемирная туристическая организация при ООН.
Туристическая отрасль страдает от пандемии коронавируса на всех континентах, отметили в ВТО. Согласно данным организации, потери сферы туризма в 2020 году составили 1,3 трлн долларов.
«Согласно последним данным, количество международных поездок снизилось на 74% … Число туристов, которые путешествуют в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 млрд в сравнении с показателем 2019 года», — сказано в сообщении.
По прогнозу организации, постепенное начало вакцинации от коронавируса поможет восстановить доверие туристов, будет способствовать смягчению ограничений на поездки и постепенно нормализует поездки в течение 2021 года.
«Заглядывая в будущее, большинство экспертов не ожидают возврата к уровню, что был до пандемии, до 2023 года. Фактически, 43% респондентов указывают на 2023 год, а 41% ожидают, что возвращение к уровням 2019 года произойдет только в 2024 году или позже», — подытожили в ВТО.korrespondent.net