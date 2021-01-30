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В ООН дали неутешительный прогноз по туризму

Фото pixabay.com

Мировой туризм вернется к допандемийному уровню не раньше 2023 года. Об этом сообщает Всемирная туристическая организация при ООН.

Туристическая отрасль страдает от пандемии коронавируса на всех континентах, отметили в ВТО. Согласно данным организации, потери сферы туризма в 2020 году составили 1,3 трлн долларов.

«Согласно последним данным, количество международных поездок снизилось на 74% … Число туристов, которые путешествуют в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 млрд в сравнении с показателем 2019 года», — сказано в сообщении.

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По прогнозу организации, постепенное начало вакцинации от коронавируса поможет восстановить доверие туристов, будет способствовать смягчению ограничений на поездки и постепенно нормализует поездки в течение 2021 года.

«Заглядывая в будущее, большинство экспертов не ожидают возврата к уровню, что был до пандемии, до 2023 года. Фактически, 43% респондентов указывают на 2023 год, а 41% ожидают, что возвращение к уровням 2019 года произойдет только в 2024 году или позже», — подытожили в ВТО.

korrespondent.net

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