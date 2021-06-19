В ООН предупредили об опасности засухи

Засуха уже причинила экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов и затронула более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 гг., заявили в ООН и добавили, что даже эти цифры «являются, скорее всего, валовыми недооценками».

На данный момент глобальное потепление усилило засуху на юге Европы и в Западной Африке. Число жертв может «резко возрастать», если мир не будет действовать. Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже в этом столетии.

По словам Мизутор, засуха, как и пандемия, как правило, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб.

«Это может косвенно повлиять на страны, которые на самом деле не переживают засуху, путем недостатка продовольствия и роста цен на продовольствие», — добавила Мизутори.

При этом ООН ожидает более частых и сильных засух в Африке, Центральной и Южной Америке, Центральной Азии, Южной Австралии, Южной Европе, Мексике и США.

Наконец, ухудшение состояния почвы частично вызвано неправильным пользованием землей, и это приблизило мир к «точке невозврата», говорит Ибрагим Тяу, отвечающий в ООН за борьбу с опустыниванием.

«Это, безусловно, явление, которое происходит в других частях мира, и вполне может случиться в Европе», — подытожил он.

Также сообщалось, что на Земле истощаются запасы питьевой воды. Проблема деоксигенации пресных водоемов угрожает запасам питьевой воды и хрупкому балансу водных экосистемам.