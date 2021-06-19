Брестская область вводит сбор за пересечение границы

«Интерфакс» пишет, что в Брестской области с 1 июля вводится сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь.
Размер сбора составит одну базовую величину (29 белорусских рублей) за пересечение границы одним транспортным средством вне зависимости от числа пассажиров в нём.
От уплаты сбора освобождается ряд категорий: выезжающие из Белоруссии после похорон близких родственников; иностранцы, проходившие оздоровление и санаторно-курортное лечение; иностранцы, участвующие в международных событиях, например, в фестивалях, и т. д.
Мера будет действовать с 1 июля до 1 января 2023 года. Ранее аналогичные меры ввели Гродненская и Гомельская области.tourister.ru