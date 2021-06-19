Брестская область вводит сбор за пересечение границы

От уплаты сбора освобождается ряд категорий: выезжающие из Белоруссии после похорон близких родственников; иностранцы, проходившие оздоровление и санаторно-курортное лечение; иностранцы, участвующие в международных событиях, например, в фестивалях, и т. д.

Мера будет действовать с 1 июля до 1 января 2023 года. Ранее аналогичные меры ввели Гродненская и Гомельская области.