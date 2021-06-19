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Н. Грунскене: расследование о принудительной посадке самолета идет «довольно интенсивно»

Фото pixabay.com

Расследование о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси, когда правоохрана этой страны арестовала оппозиционного блогера Романа Протасевича, идет довольно интенсивно, говорит генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене. 

«Досудебное расследование идет довольно интенсивно, сформирована объединенная следственная группа с польскими должностными лицами, европейские следственные ордеры также высланы еще нескольким странам, таким, как Греция, Ирландия. Осуществляется сотрудничество с Ryanair», — сказала журналистам в сейме генпрокурор.

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Она также сказала, что прокуроры хотели бы получить от авиакомпании запрашиваемую информацию «немного быстрее».

По словам Н. Грунскене, подозреваемых в деле пока нет. 

Р. Протасевич и студентка находящегося в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета, гражданка России София Сапега 23 мая были задержаны в аэропорту Минска после того, как белорусский режим принудил к посадке самолет авиакомпании Ryanair, которым пара летела из Афин в Вильнюс. 

Это вызвало возмущение международного сообщества, а в отношении минского режима готовятся санкции Евросоюза. 

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