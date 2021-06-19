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НАТО будет следить за проведением российско-белорусских учений «Запад-2021»

Автор: Senior Master Sgt. Adrian Cadiz — Secretary of defense visits NATO, Общественное достояние, Ссылка

НАТО намерена следить за проведением предстоящих совместных российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

«Мы будем следить за масштабами и результатами учений «Запад-2021″ и продолжим призывать Россию и Беларусь действовать предсказуемым, прозрачным образом в соответствии с их международными обязательствами и обязательствами в рамках ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

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Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.

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