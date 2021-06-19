НАТО будет следить за проведением российско-белорусских учений «Запад-2021»

НАТО намерена следить за проведением предстоящих совместных российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

«Мы будем следить за масштабами и результатами учений «Запад-2021″ и продолжим призывать Россию и Беларусь действовать предсказуемым, прозрачным образом в соответствии с их международными обязательствами и обязательствами в рамках ОБСЕ», — отмечается в сообщении.