НАТО будет следить за проведением российско-белорусских учений «Запад-2021»

НАТО намерена следить за проведением предстоящих совместных российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.
«Мы будем следить за масштабами и результатами учений «Запад-2021″ и продолжим призывать Россию и Беларусь действовать предсказуемым, прозрачным образом в соответствии с их международными обязательствами и обязательствами в рамках ОБСЕ», — отмечается в сообщении.
Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.