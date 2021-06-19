Пандемия способствовала росту доходов и прибыли DHL Lietuva

«Результат компании определили интенсивный рост отправлений компаний электронной торговли, доставкой защитных средств и препаратов от COVID-19 (маски, респираторы и прочее) из Азии в первом полугодии и активность экспортеров страны (B2B,то есть сегмент «бизнес-бизнесу»)», – отмечает компания в своем годовом сообщении.

В январе 2019 года от компании отделилось подразделения доставки по морю, воздуху и суше, была учреждена компания DHL Logistics Lietuva.

Последняя в 2020 году (то есть, во второй год деятельности) увеличила доходы на 7,8% до 40,363 млн евро (в 2019 году они достигали 37,442 млн евро), а ее чистая прибыль выросла на 62% до 1,611 млн евро (0,99 млн евро).

Акции обеих компаний принадлежат германской Deutsche Post Beteiligungen Holding.