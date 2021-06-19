Суд: Philip Morris Baltic должна заплатить штраф за рекламу табачных изделий

Как утверждает Philip Morris Baltic, принимая это постановление, ДКНТА запретил компании предоставлять информацию о новой электронной системе нагревания табака IQOS взрослым курильщикам, а такое решение основывается на предпосылке, что действия заявителя нарушают установленный в Законе о контроле табака, табачных изделий и связанных с ними изделий запрет на скрытую рекламу табачных изделий.

ВОАС убежден, что компания по сути определила ощущения, которые появляются при употреблении табачного изделия при помощи системы нагревания табака IQOS, поэтому суд сделал вывод, что хотя указанная информация была представлена посредством характеристики устройства, однако в ней также упоминается и положительно определяется потребление изделий для систем нагревания табака, что тем самым рекламирует не только систему IQOS, но и табачные изделия для системы.

«Информация была подана таким образом, который может ввести потребителей рекламы в заблуждение относительно реальной цели подачи этой информации, то есть скрыто рекламировались и табачные изделия для систем нагревания табака», — говорится в сообщении ВОАС.

Это решение в течение 30 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.