Суд: Philip Morris Baltic должна заплатить штраф за рекламу табачных изделий

Компания по торговле табаком Philip Morris Baltic (с офисом в Вильнюск) должна заплатить штраф в размере 2,1 тыс. евро, которую Департамент контроля наркотиков, табака и алкоголя (ДКНТА) назначил ей за скрытую рекламу изделий для электронных систем нагревания табака, постановил суд.
Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил жалобу Philip Morris Baltic с просьбой отменить принятое в июне 2019 года постановление ДКНТА, которым в отношении компании было принято решение применить санкции за нарушения Закона о контроле табака, табачных изделий и связанных с ними изделий, сообщил суд.
Как утверждает Philip Morris Baltic, принимая это постановление, ДКНТА запретил компании предоставлять информацию о новой электронной системе нагревания табака IQOS взрослым курильщикам, а такое решение основывается на предпосылке, что действия заявителя нарушают установленный в Законе о контроле табака, табачных изделий и связанных с ними изделий запрет на скрытую рекламу табачных изделий.
ВОАС убежден, что компания по сути определила ощущения, которые появляются при употреблении табачного изделия при помощи системы нагревания табака IQOS, поэтому суд сделал вывод, что хотя указанная информация была представлена посредством характеристики устройства, однако в ней также упоминается и положительно определяется потребление изделий для систем нагревания табака, что тем самым рекламирует не только систему IQOS, но и табачные изделия для системы.
«Информация была подана таким образом, который может ввести потребителей рекламы в заблуждение относительно реальной цели подачи этой информации, то есть скрыто рекламировались и табачные изделия для систем нагревания табака», — говорится в сообщении ВОАС.
Это решение в течение 30 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.