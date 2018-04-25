В ООН призвали к отмене или ослаблению санкций в условиях пандемии

Санкции против таких стран, как Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Сирия и Судан, в условиях пандемии COVID-19 приводят к лишению жителей этих государств фундаментальных прав, включая право на охрану здоровья.

Об этом заявили в Женеве эксперты ООН в области прав и свобод. Они призвали мировое сообщество отменить или ослабить санкции, затрудняющие доставку лекарств и предметов первой необходимости в страны, затронутые заболеванием, которое повлек коронавирус нового типа, сообщает ТАСС.

Подпись под заявлением поставила спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Алена Духан (Беларусь) и ее коллеги по правозащитному сегменту всемирной организации — Аньес Каламар (Франция), Тлаленг Мофокенг (ЮАР), Обиора Окафор (Канада) и Майкл Фахри (Ливан).

«Санкции, введенные во имя обеспечения прав человека, на деле убивают людей и лишают их фундаментальных прав, включая право на охрану здоровья и питание, и даже самого права на жизнь», — говорится в заявлении. «Мы вновь призываем страны, которые ввели санкции, срочно их отменить, приостановить или свести к минимуму, чтобы можно было доставить лекарства, медицинское оборудование, продовольствие и топливо», — заявили эксперты. В документе говорится, что предусматриваемые в санкциях исключения, касающиеся гуманитарных поставок, в действительности не работают.

Как пояснила в этой связи Алена Духан, лицензии на гуманитарную помощь должны предоставляться наилегчайшим образом — предпочтительно, чтобы это происходило автоматически при поступлении просьбы. «Санкции несут страдания и смерть в таких странах, как Куба, Иран, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Санкции должны быть отменены или как минимум ослаблены, чтобы люди могли получать предметы первой необходимости, такие, как мыло и дезинфицирующие средства, ради охраны здоровья, и чтобы больницы могли получать ИВЛ и другое оборудование для сохранения жизни людей», — сказала она. Спецдокладчик отметила, что после ее предыдущего призыва к отмене санкций, с которым она выступила в апреле нынешнего года, а также аналогичного призыва Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, никакого улучшения ситуации не произошло.