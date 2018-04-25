ЕС сократил список для открытия внешних границ до 10 стран

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Совет ЕС исключил Марокко из списка иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. Список сократился до 10 государств, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

Действие новой редакции списка вступает в силу с 8 августа.

«На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях Совета ЕС, с 8 августа страны — члены Евросоюза могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая», — говорится в заявлении.