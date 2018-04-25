default image
Прогнозы статистиков: уровень риска бедности в этом году может повыситься

Подробнее...
default image
Интерпол отправит экспертов в Бейрут

Подробнее...
default image
МВД призывает граждан интересоваться действиями при аварии на БелАЭС

Подробнее...
default image
Германия вводит обязательный тест для всех прибывающих из отпусков

Подробнее...
default image
Ивестиции США в базу ВВС в три раза увеличат возможность принимать самолеты – Э.Мисюнас

Подробнее...
default image
В ООН призвали к отмене или ослаблению санкций в условиях пандемии

Подробнее...
default image
ЕС сократил список для открытия внешних границ до 10 стран

Подробнее...
default image
А. Палёнис: потолок для прямых выплат земледельцам – 100 тыс. евро

Подробнее...
default image
Литва не намерена снижать акцизы для малых производителей алкоголя

Подробнее...
default image
В Западную Европу придёт аномальная жара

Подробнее...
default image
Booking.com сократит четверть сотрудников по всему миру

Подробнее...
default image
Генпрокуратура обратилась к Словении с просьбой выдать Литве В. Кучинскаса

Подробнее...
default image
Уволенная вице-министр здравоохранения говорит, что ее совесть чиста

Подробнее...
default image
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Подробнее...
default image
А. Вярига освободил от должности вице-министра Л. Ярушявичене

Подробнее...
default image
Египет ужесточил правила въезда в страну

Подробнее...
default image
Столетие мирного договора между Россией и Литвой: сквозь призму истории

Подробнее...
default image
Жизнь с коронавирусом

Подробнее...
default image
Отпуск госслужащих и текущая ситуация

Подробнее...
default image
Цена эмиграции

Подробнее...
default image
Социальная защищенность: статистика и реальность

Подробнее...
default image
Готовь сани летом...

Подробнее...
default image
Кредит: брать или нет?

Подробнее...
default image
Изменения в работе медучреждений

Подробнее...
default image
Из Вильнюса в Варшаву - за 3 часа 30 минут

Подробнее...
default image
Масштабы кризиса

Подробнее...
default image
Турбизнес терпит убытки

Подробнее...
default image
Премьер принес извинения

Подробнее...
default image
Рыночным торговцам - компенсации

Подробнее...
default image
Опрос по проблемам столицы

Подробнее...
default image
Растет поток контрабанды

Подробнее...
default image
Статистика измерила температуру экономики

Подробнее...
default image
Преподобные Тихон и Геннадий Костромские

Подробнее...
default image
Финансовое положение ухудшилось

Подробнее...
default image
Винни

Подробнее...
default image
В США в этом сезоне будет еще 10 ураганов

Подробнее...
default image
Литва осуждает загрузку топлива в реактор БелАЭС – вручена нота

Подробнее...
default image
В Арктике зафиксирован абсолютный минимум количества льда

Подробнее...
default image
А. Вярига: из-за ухудшения ситуации с коронавирусом снова будет ужесточен контроль

Подробнее...
default image
В Латвии посетители кинотеатров должны оставлять свой номер телефона

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

ЕС сократил список для открытия внешних границ до 10 стран

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Совет ЕС исключил Марокко из списка иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. Список сократился до 10 государств, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

Действие новой редакции списка вступает в силу с 8 августа.

«На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях Совета ЕС, с 8 августа страны — члены Евросоюза могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая», — говорится в заявлении.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.