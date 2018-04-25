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А. Палёнис: потолок для прямых выплат земледельцам – 100 тыс. евро

Nuotrauka pixabay.com

«Потолок» прямых выплат от Евросоюза (ЕС) литовским земледельцам в 2021-2027 годах составит 100 тыс. евро, заявил министр сельского хозяйства. По словам Андрюса Палёниса, сумма будет на 50 тыс. евро меньше, чем в нынешней финансовой перспективе. 

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Если в текущем финансовом периоде «потолок» достигал 150 тыс. евро, то в новом финансовом периоде он составит 100 тыс. евро. Если мы захотим изменить эту сумму, нужно будет менять законы, страна может повышать «потолок», сколько захочет», — заявил министр в четверг на заседании парламентской фракции консерваторов.

Позже он уточнил BNS, что «потолок» 150 тыс. евро был отменен с 2019 года, сейчас такого «потолка» нет. 

А. Палёнис все же считает, что «потолок» выплат пользы не принесет. Он сомневается, что подпишет такое распоряжение в качестве минисра. Он убежден, что было бы лучше применять другие формы поддержки. 

Кроме того, А. Палёнис сказал, что конкретная дата вступления в силу «потолка» выяснится осенью, когда ЕС определится, сколько будет продолжаться переходный период — один или два года, и станет ясно, когда начнут действовать обязательства финансового периода 2021-2027 годов. Кроме того, «потолок» для стран ЕС не обязателен. 

В выводах Европейского совета указано, что крупным получателям помощи выплаты будут ограничены до 100 тыс. евро, однако страна может принять другое решение.

После принятия бюджета ЕС в июле на 2021-2027 годы президент Литвы Гитанас Науседа предложил ввести потолок для этих выплат — 60 тыс. евро, по словам его советников. 

По мнению президента, выплаты земледельцам должны быть социально справедливыми, возможность их получения должна быть не только у крупных, но и у малых и средних предприятий.

А. Палёнис раньше не поддерживал инициативу президента установить максимальный «потолок», потому что это, по словам министра, снизит конкурентоспособность литовских фермеров. По его словам, выплаты можно было бы ограничивать только в том случае, если бы одинаковый порядок действовал во всех странах-членах ЕС. 

В утверженном Европейским советом бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы предусмотрено, что прямые выплаты земледельцам Литвы повысятся со 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году размер минимальной выплаты достигнет 215 евро. Выплаты земледельцам стран Балтии были повышены на последнем этапе переговоров.

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