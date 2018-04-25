Литва не намерена снижать акцизы для малых производителей алкоголя

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

Литва не намерена с 2022 года снижать акцизы на алкоголь для малых независимых производителей, утверждает Министерство финансов.

Такая возможность появилась после того, как Европейский совет в конце июля утвердил изменения к директиве об обложении алкоголя акцизами, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.

«Изменения предоставят государствам-членам больше возможностей по установлению размеров акцизных тарифов на алкогольные напитки. Литва утвердила эти изменения. Выбор в пользу снижения акцизных тарифов, предусмотренный в изменениях не является обязательным. Сейчас Литва не рассматривает такую возможность», — указал Минфин в комментарии для BNS.

Как сказал BNS вице-президент Литовской конфедерации бизнеса, председатель комиссии по вопросам налогов Марюс Дубниковас, в Литве акцизы на алкоголь в последнее время устоялись и серьезные изменения сейчас не нужны. И все же он считает, что акцизы на вино можно было бы немного повысить, так как продажи вина (по сравнению с продажами пива или крепкого алкоголя) растут, в Литве практически нет производителей вина и получается, что по сути поддержку получают зарубежные производители.

Он подчеркнул, что Литве не нужно следовать примеру Латвии и Эстонии — эти страны ввязались в войну акцизов.