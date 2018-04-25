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В Западную Европу придёт аномальная жара

Фото pixabay.com

«Интерфакс» сообщает, что в некоторых странах западной части Европы в ближайшие дни будет наблюдаться аномально высокая температура воздуха.

Синоптики из Франции ожидают аномальную жару уже сегодня к вечеру. На западе страны возможно до +42 °С, а в Париже и окрестностях — до +35 °С. В более чем четырёх десятках департаментов страны объявлен повышенный уровень опасности.

В Великобритании сегодняшний день может оказаться самым жарким в году: температура воздуха может побить рекорд за всю историю наблюдений в +38.7 °С, установленный в июле прошлого года.

В выходные в Бельгии температура воздуха поднимется на 14 градусов выше средних августовских значений.

В Амстердаме в уик-энд также ожидают жару до +32 °С.

tourister.ru

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