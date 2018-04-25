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Booking.com сократит четверть сотрудников по всему миру

Photo by Web Summit on Trendhype / CC BY

Как сообщают в компании Booking Holdings, американский сервис бронирования отелей сократит свой штат на 25% из-за кризиса, вызванного пандемией.

Компания проинформирует сотрудников о предстоящих увольнениях с сентября, процесс завершится до конца года. Сейчас в Booking.com работают свыше 17 000 сотрудников по всему миру, но вскоре своих мест лишатся 4 250 человек.

В заявлении копании говорится, что кризис, возникший из-за COVID-19, разорил туротрасль, объём поездок туристов существенно сократился, что повлияло на число бронирований. На фоне этого сервис был вынужден провести реструктуризацию, чтобы продолжить работу с сфере туризма.

tourister.ru

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