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В ООН составили портрет современной семьи

  • Фото из открытых источников

В ООН составили портрет современной семьи, подсчитав количество одиноких людей и одиноких родителей. Данные появились в исследовании ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Оказалось, что «традиционных» семей с детьми и двумя родителями на планете больше, чем других вариантов партнерских союзов — 38%. Также около 27 процентов семей имеют «расширенный» состав за счет родителей или других родственников, живущих в одном доме.

Всего около 13% пар проживают без детей. Такое же количество, согласно исследованию ООН, одиноких людей.

Около 8% семей на планете состоят из одного из родителей. Также 2% людей живущих вместе не являются родственниками.

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korrespondent.net

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