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В ООН высказались за создание международной администрации по проблеме долгов

Photo by USAID_IMAGES on Foter.com / CC BY

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предложила создать международную структуру, занимающуюся вопросом облегчения задолженности развивающихся стран, пострадавших от пандемии коронавируса. Эта инициатива представлена в опубликованном ею в четверг докладе.

Речь идет об инстанции с условным названием «Международная администрация по долгам развивающихся стран» (International Developing Country Debt Authority, IDCDA). В докладе говорится, что поэтапное осуществление мероприятий по облегчению долгового бремени развивающихся государств может потребовать ее создания с целью наблюдения за выполнением всеобъемлющих временных приостановок [выплаты долгов], а также для долгосрочной оценки в каждом конкретном случае долговой устойчивости и соглашений об облегчении и реструктуризации суверенной задолженности.

Подчеркивается, что впоследствии могла бы быть создана автономная международная организации путем заключения договора между заинтересованными государствами. При этом в ЮНКТАД считают исключительно важным учреждение при такой организации консультативного органа экспертов, независимого от интересов каких-либо кредиторов и заемщиков.

Согласно оценкам авторов доклада, в 2020 и 2021 годах развивающимся странам надлежит произвести выплаты по внешним государственным долгам на сумму от $2,6 до $3,4 трлн. В ЮНКТАД в этой связи ратуют за срочные меры по предотвращению надвигающейся долговой катастрофы. Эксперты напоминают, что в исследовании, опубликованном 30 марта, ЮНКТАД призвала оказать развивающимся государствам помощь в размере $2,5 трлн. «Международное сообщество должно срочно предпринять дополнительные шаги по облегчению растущего финансового давления, которое ощущают развивающиеся государства из-за выплат по долгам», — заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи.

belta.by

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глобального экономического кризиса. Как прогнозирует Международный валютный фонд, в текущем году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

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