В ответ на агрессию в Украине пруд возле посольства России окрасили в красный цвет

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Пруд возле российского посольства в Вильнюсе в среду был окрашен в красный цвет в ответ на агрессию России в Украине.

Представитель по связям с общественностью полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская информировала BNS, что акция протеста не навредит природе, краска безвредная.

Представитель по связям с общественностью Вильнюсского городского самоуправления Паулюс Вайтекенас сказал BNS, что это художественный перформанс, призванный привлечь внимание мира к военным преступлениям России.

Во время перформанса окрашенный в цвет крови пруд должна была переплыть пловчиха.

Авторы этой акции — создатель журналистской платформы NARA Беата Тилмантайте, а также Неринга Рекашюте и Аурелия Урбонавичюте.

В число авторов входит и олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите, которая переплыла окрашенный в красное пруд.

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено