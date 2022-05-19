В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом

В литовской Паланге не осталось обелиска с советской символикой — серпом и молотом, сообщил в четверг утром в соцсети мэр приморского курорта Шарунас Вайткус.
«Сегодня Паланга открывает новую страницу истории — этим утром Паланга просыпается и просыпается уже без символов советской идеологии — серпа и молота. Обелиск с советской символикой уже не входит диссонанс с нашим храмом, с примыкающим к нему памятником генералу Йонасу Жемайтису-Витаутасу. Обелиск демонтирован!», — написал мэр.
По словам мэра курорта, этот советский символ был установлен в центре Паланги в 1952 году.
«Сегодня утром рабочие на месте обелиска и постамента уже работают люди. К вечеру вся территория будет аккуратно приведена в порядок – здесь будет выложена брусчатка и газон. А уже сейчас установлена памятная доска из серого гранита с надписью на литовском языке, отмечающая, что на этом месте были захоронены солдаты, погибшие во время Второй мировой войны», — сообщил Вайткус.
По словам мэра, снос обелиска прошел в соответствии с законодательством страны.
По данным Министерства культуры, в Реестр культурных ценностей внесено 160 захоронений советских воинов Второй мировой войны в Литве.
Активная очистка публичного пространства от советской символики была предпринята после вторжения России в Украину.
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