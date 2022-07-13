В Пентагоне назвали дату заседания Рамштайн-4

NATO nuotrauka/ kam.lt

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится онлайн 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона по результатам телефонного разговора министров обороны Украины и США Алексея Резникова и Ллойда Остина.

Отмечается, что глава Минобороны США обсудил с украинским коллегой американскую военную помощь, в том числе последний пакет в размере 400 миллионов долларов, а Резников, в свою очередь, рассказал о ситуации в районе боевых действий.