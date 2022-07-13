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В Пентагоне назвали дату заседания Рамштайн-4

NATO nuotrauka/ kam.lt

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится онлайн 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона по результатам телефонного разговора министров обороны Украины и США Алексея Резникова и Ллойда Остина.

Отмечается, что глава Минобороны США обсудил с украинским коллегой американскую военную помощь, в том числе последний пакет в размере 400 миллионов долларов, а Резников, в свою очередь, рассказал о ситуации в районе боевых действий.

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«Остин и Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущей помощи США и союзников Украины через формат Контактной группы», — уточнили в Пентагоне.

Напомним, первая встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии при участии 40 стран.

Следующие два заседания, на которых обсуждалась военная помощь Киеву, проходили 23 мая и 15 июня.

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