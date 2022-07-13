За минувшие сутки в Литву не пропустили 26 грузовиков с подсанкционными товарами

Фото BNS/ Шарунаса Мажейки

За минувшие сутки границу Литвы не было разрешено пересечь 26 грузовикам с подсанкционными товарами, прибывшим из Калининграда и Беларуси, сообщил в среду Таможенный департамент.

«Грузовые автомобили, которые были развернуты, перевозили шины, детали сантехники, древесину и изделия из нее, строительные блоки, мебель, топливо, наполнитель для кошачьих туалетов и цементные изделия», — сообщила представитель департамента Лина Лауринайтите-Григене.