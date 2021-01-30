В планах Литовских железных дорог — дальнейшая электрификация сети

После электрификации в 2023 году участка железной дороги от Кайшядорис до Клайпеды, а также Вильнюсского ж/д узла Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) планируют продолжить электрификацию сети.
По словам главы контролирующего ж/д инфраструктуры страны предприятия Литовских железных дорог LTG Infra Каролиса Санковскиса, вполне реально ожидать, что после прокладки железной дороги европейской колеи Rail Baltica, электрификации всего участка от Вильнюса до Клайпеды, а также еще двух участков, будет электрифицировано около 50% сети железных дорог страны.
«Думаю, что вполне реально, что у нас будет и Rail Baltica, и электрифицированный участок Вильнюс — Клайпеда, и еще два-три дополнительных участка — на сегодняшний день рассматриваются направления на Калининград, а также в Беларусь, а после того, как у нас будут эти участки, у нас будет 50% электрифицировано», — сказал BNS К. Санковскис.
По его словам, LTG Infra также планирует обновить электрифицированный ранее участок Вильнюс — Каунас — этот проект намечается провести в жизнь до 2025 года.
По словам К. Санковскиса, решения, какие участки электрифицировать дальше, будут обусловлены их загруженностью, потребностями перевозчиков.
«Будем выбирать по загруженности, по окупаемости, по потребностям перевозчиков. Большой потенциал мы видим для калининградского направления», — подчеркнул он.
Сеть железных дорог Литвы — в настоящее время одна из хуже всего электрифицированных в Европе, ее электрификация не достигает и 10%, тогда как средний показатель по Евросоюзу в 2018 году превышал 50%.