В планах Литовских железных дорог — дальнейшая электрификация сети

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После электрификации в 2023 году участка железной дороги от Кайшядорис до Клайпеды, а также Вильнюсского ж/д узла Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) планируют продолжить электрификацию сети.

По словам главы контролирующего ж/д инфраструктуры страны предприятия Литовских железных дорог LTG Infra Каролиса Санковскиса, вполне реально ожидать, что после прокладки железной дороги европейской колеи Rail Baltica, электрификации всего участка от Вильнюса до Клайпеды, а также еще двух участков, будет электрифицировано около 50% сети железных дорог страны.

«Думаю, что вполне реально, что у нас будет и Rail Baltica, и электрифицированный участок Вильнюс — Клайпеда, и еще два-три дополнительных участка — на сегодняшний день рассматриваются направления на Калининград, а также в Беларусь, а после того, как у нас будут эти участки, у нас будет 50% электрифицировано», — сказал BNS К. Санковскис.