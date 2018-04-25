В плане поощрения экономики появляются необязательные проекты – государственный аудит

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В утвержденном правительством Литвы плане «ДНК экономики будущего» объемом 6,3 млрд евро, предназначенном для стимулирования экономики после кризиса, появляются необязательные для государства и не поощряющие экономику проекты, говорит заместитель государственного контролера.

По словам Живиле Симонайтите, есть риск того, что в план могут быть включены давно замороженные проекты Программы государственных инвестиций (ПГИ).

Она говорит, что эти проекты считались не очень актуальными для Литвы, а сейчас, когда нужно стимулировать экономику и делать расходы, таких проектов появляется там довольно много (…)», — сказал Ж. Симонайтите журналистам во вторник.

По ее словам, госконтроль начал изучение и осенью должен обнародовать оценку действий в связи с пандемией Covid-19, которая покажет, являются ли предусмотренные в плане инвестиции и расходы целесообразными.

Как отмечает Министерство финансов, на долгосрочные инвестиции на период до 2021 года выделено около 6,3 млрд евро, из которых новые дополнительные инвестиции составляют 2,2 млрд евро (в первоначальном плане эта сумма была 1,8 млрд евро), остальные 4,1 млрд евро (4,5 млрд евро) – это ускоренные уже запланированные инвестиции.

В плане «ДНК экономики будущего» пять приоритетов — человеческий капитал, цифровая экономика и бизнес, инновации и научные исследования, экономическая инфраструктура, изменения климата и энергетика.