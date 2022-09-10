В планы Удовицкого грузить украинское зерно вмешивается логистика, говорит Латакас

По его словам, после того, как в феврале BKT прекратил отгрузку белорусских удобрений, вся инфраструктура осталась и на терминале можно было бы отгружать насыпные грузы.

«Инфраструктура осталась, супраструктура, то есть терминалы, склады, все оборудование осталось. Это только вопрос времени, когда эти насыпные грузы восстановятся и постепенно будет возвращаться это количество грузов», — сказал Латакас.

BKT обрабатывал около 11 млн тонн белорусских удобрений в год, а мощность предприятия предполагалось увеличить до 16 млн. тонн в год.

«У нас было около 11 млн калийных удобрений. Надо понимать — если порт грузит порядка 46-47 млн тонн, после потери 11 млн (тонн) сегмент насыпных грузов теряет здесь большое количество грузов, которое точно не восстановится за короткое время», — сказал глава порта.

По его словам, снижение грузооборота порта обусловлено геополитической ситуацией, западными санкциями против России и Беларуси и другими факторами. «Если, помимо этого терминала в Клайпедском порту, сложить все остальные терминалы, которые могут грузить зерно, я бы оценил их мощность в 9 млн тонн. В прошлом году в порту было перевалено 3,3 млн тонн зерна. У нас в Клайпеде еще есть определенные и достаточно большие мощности погрузки зерна», — сказал Латакас.

Игорь Удовицкий, крупнейший акционер ограниченного западными санкциями BKT, который до февраля этого года грузил удобрения «Беларуськалия» в Клайпедском порту, намерен купить 30% находящихся в управлении «Беларуськалия» акций BKT и надеется до осени следующего года отгрузить около 10 млн тонн украинского зерна.

Он сказал BNS, что если будет достигнута договоренность между всеми заинтересованными сторонами, то до урожая 2023 года BKT сможет перевалить около 10 млн тонн украинского зерна или около 1 млн тонн в месяц.

Грузовая компания LTG Cargo группы Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) сообщила, что предприятие может перевозить в Клайпедский порт максимум около 3 млн тонн украинского зерна в год – шесть составов примерно по 1300 тонн в сутки.

Эксперты по логистике подсчитали, что сейчас через Литву можно перевезти всего около 1 млн тонн украинского зерна в год, потому что логистическая цепочка страны, в первую очередь железные дороги, не готова к перевозке большого его количества.

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