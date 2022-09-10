За год рынок почтовых услуг Литвы вырос на 5% до 61,9 млн евро – СРС

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Совокупные доходы почтового рынка Литвы во втором квартале достигли 61,9 млн. евро — на 7,8% больше, чем в первом квартале, и на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый высокий доход – 48,4 млн. евро — получен от пересылки почтовых посылок, на них пришлось 78,3% совокупного дохода почтового сектора, сообщила Служба регулирования связи (СРС).