За год рынок почтовых услуг Литвы вырос на 5% до 61,9 млн евро – СРС

Совокупные доходы почтового рынка Литвы во втором квартале достигли 61,9 млн. евро — на 7,8% больше, чем в первом квартале, и на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самый высокий доход – 48,4 млн. евро — получен от пересылки почтовых посылок, на них пришлось 78,3% совокупного дохода почтового сектора, сообщила Служба регулирования связи (СРС).
Всего во втором квартале было отправлено 20,9 млн. почтовых отправлений — на 1,6% больше, чем квартал назад, но 9,3% меньше, чем год назад.
По количеству посылок наибольшую долю рынка заняли DPD Lietuva (30,5%), Omniva LT (28,3%) и Lietuvos pastas (17,1%), а по количеству посылок – Lietuvos pastas (77,6%), Pašto paslaugos (8%) и Apskonta (4,5%).
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