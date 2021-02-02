В Польше отказались прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca

В Польше отказались от вакцинации людей преклонного возраста COVID-вакциной британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Поставки этого препарата в страну начинаются со следующей недели, пишет RMF 24.

Для пенсионеров будут предусмотрены препараты Pfizer и Moderna. А вакцину AstraZeneca, которую доставят в страну 9 февраля, получат работники сферы образования и военнослужащие.

Власти еще не остановились на возрастном пороге для AstraZeneca – начать вакцинировать этой вакциной людей от 55 или от 60 лет.