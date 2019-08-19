В Польше призвали противостоять «странствующим театрам» гей-прайдов

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Лидер правящей партии Польши Право и справедливость (PiS) Ярослав Качинский накануне выборов призвал противостоять гей-прайдам, пишет Reuters.

Партия Право и справедливость (PiS) использовала права ЛГБТ как ключевой пункт предвыборной кампании, описывая представителей сообщества как сторонников опасной западной идеи, которая подрывает традиционные католические ценности.

«Этот странствующий театр, который появляется в разных городах, он провоцирует нас, а потом кричит: «Мы — те, кому нанесли вред», этот театр надо разоблачить и отвергнуть», — заявил лидер PiS Ярослав Качинский во время партийной кампании в городке Стальова Воля.

Для «урегулирования этих вопросов» нужно применить закон, добавил он. Качинский также сказал, что он благодарен польскому архиепископу, который ранее заявил, что Польша оказалась под осадой «радужной чумы» гей-правозащитников, и сравнил их с бывшими коммунистическими лидерами Польши.

Политические аналитики считают, что критика прав ЛГБТ со стороны PiS может быть стратегией сплочения консервативных избирателей. Право и Справедливость возглавляет рейтинги предвыборных опросов.

Напомним, что католическая Польша готовится к парламентским выборам, которые пройдут 13 октября.

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