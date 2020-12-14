В Польше пройдут суды над участниками женской демонстрации

«Конечно, мы согласны со всеми, кто говорит, что мы имеем дело с конституционным правом на протест, что каждый имеет право участвовать в собраниях. Но давайте помнить, что в конституции также указаны обязательства, связанные с соблюдением закона», — подчеркнул Сильвестр Марчак.

Акции протеста в Польше не утихают с 22 октября, когда Конституционный суд Польши принял решение об ужесточении закона об абортах.

13 декабря в Варшаве к традиционной женской демонстрации присоединились представители Союза предпринимателей Польши. Они недовольны политикой властей в области противодействия распространению COVID-19, из-за которой пострадали многие отрасли экономики.

Как сообщает Euronews, недовольство протестующих также вызывают действия полицейских в последние недели. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли слезоточивый газ, задерживали манифестантов.