В Польше заявили о четвертой волне коронавируса

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В Польше начинается четвертая волна эпидемии коронавируса. Об этом заявил в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик, отвечающий за реализацию программы вакцинации в стране.

По его словам, волна коронавируса будет набирать силу в сентябре и октябре.

Отмечается, что правительство Польши подготовило различные сценарии, в том числе связанные с введением ограничительных мер на местном уровне в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации в отдельных регионах. Но никаких конкретных решений пока не принято.