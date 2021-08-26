В Польше заявили о четвертой волне коронавируса

В Польше начинается четвертая волна эпидемии коронавируса. Об этом заявил в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик, отвечающий за реализацию программы вакцинации в стране.
По его словам, волна коронавируса будет набирать силу в сентябре и октябре.
Отмечается, что правительство Польши подготовило различные сценарии, в том числе связанные с введением ограничительных мер на местном уровне в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации в отдельных регионах. Но никаких конкретных решений пока не принято.
«Они будут приниматься в зависимости от развития эпидемической ситуации в стране», — отметил глава канцелярии премьера.
В Польше действует объявленный в марте прошлого года режим эпидемии, но большинство антиковидных ограничений уже отменены. В начале мая при соблюдении санитарных мер безопасности возобновили работу магазины в торговых центрах, учреждения культуры и спорта. С 15 мая в стране отменен масочный режим на улице, открыты кафе и рестораны, кино и театры, бассейны и сауны, работают ночные клубы и развлекательные центры.
Как сообщалось ранее, в Польше в течение последних недель число заражений коронавирксом увеличивается на 20-30% еженедельно.korrespondent.net