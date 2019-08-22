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В польских супермаркетах введут «тихие часы» для людей с аутизмом

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Супермаркеты сети «Ашан» в Польше вводят «тихий час», чтобы помочь покупателям с аутизмом. На несколько часов в магазинах будут приглушать свет, отключать музыку и гасить телеэкраны, а продавцы в это время не будут делать никаких объявлений по громкой связи.

Кроме того, в супермаркетах будут работать отдельные кассы, которыми в первую очередь смогут пользоваться люди с аутизмом, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

В начале года «тихий час» был введен в супермаркетах Гданьска, Вроцлава, Радома, Кельце и нескольких других городов. Теперь же эту инициативу решили подхватить и другие магазины сети «Ашан».

«Наши исследования показывают, что 64 процента людей с аутизмом стараются не ходить в супермаркеты, а 28 процентов попадали в ситуацию, когда их просили покинуть общественное место из-за того, что у них аутизм», — говорит Том Пурсер, руководитель одного из отделов британского Национального общества аутизма:

«Даже маленькие изменения могут помочь людям с аутизмом – к примеру, если бы сотрудники магазинов знали немного больше об этом диагнозе и если бы они иногда приглушали свет и отключали музыку».

Ранее «тихие часы» появились в супермаркетах Lidl в Ирландии. С 6 до 8 вечера здесь тоже отключают музыку и гасят свет, а людей с аутизмом пропускают на кассе вне очереди. Кроме того, они могут заходить в магазины со специально обученными собаками-помощниками.

«Тихие часы» в супермаркетах этой сети были введены вскоре после того, как скандал разразился в одном из магазинов в Дублине: его сотрудники отказались пустить в супермаркет мальчика с аутизмом и его маму, которые пришли вместе с собакой-помощником.

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