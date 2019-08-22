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США готовят расследование против крупных технологических компаний

Фото pixabay.com

Американские прокуроры намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету The Wall Street Journal, целью расследования будет установить, пользуются ли большие корпорации своим преимуществом на рынке для подавления конкуренции.

По информации издания, к проведению такого расследования готовится группа генеральных прокуроров нескольких штатов. Источники The Wall Street Journal отмечают, что расследование находится на последних стадиях подготовки и может быть начато уже в следующем месяце. В его интересах главам как крупных, так и более мелких корпораций могут быть направлены заявления о необходимости дачи показаний, приравнивающиеся к повестке.

Как указывает газета, решение о проведении расследования было принято после того, как группа прокуроров провела в прошлом месяце встречу с представителями Министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения крупными корпорациями антимонопольного законодательства. По мнению издания, такое расследование, в котором приняли бы участие сторонники как Демократической, так и Республиканской партии, имело бы широкий спектр возможностей и привело бы к наиболее непредвзятым результатам.

В прошлом месяце стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

Ранее Президент США Дональд Трамп выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о положении в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.

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