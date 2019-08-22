Э. Мисюнас должен получить должность в Минобороны

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Бывший министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас должен получить должность политического доверия в Министерстве обороны.

«Есть принципиальная договоренность назначить на пост политического доверия», – подтвердила BNS в четверг советник министра обороны Вита Раманаускайте.

Она не указала конкретную должность, отметив, что решение не принято.

46-летний Э. Мисюнас возглавлял МВД с декабря 2016 года. После обновления правящей коалиции, должность министра ВД заняла представитель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Рита Тамашунене.

До работы в МВД Э. Мисюнас работал судьей в Вильнюсском участковом суде.

Еще раньше Э. Мисюнас работал в Службе спецрасследований, преподавал в тогдашней Полицейской академии.

В октябре должен освободиться пост одного из вице-министров обороны. Занимающий эту должность Гедримас Еглинскас назначен заместителем генерального секретаря НАТО по организационному управлению, он приступит к работе в штаб-квартире НАТО в октябре.

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