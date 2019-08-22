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Сейм отклонил вето президента об ограничениях при покупке лесной земли

Фото pixabay.com

Сейм Литвы впервые не согласился с вето президента Гитанаса Науседы – парламентарии в четверг не утвердили предложение главы государства отказаться от поправок об ограничениях при покупке лесной земли.

Сейм повторно проголосовал за то, чтобы принятые в конце июля изменения остались в силе и одному или связанным владельцам можно было бы купить до 1,5 тыс. гектаров лесной земли. За это проголосовали 90 членов сейма, против было 8 парламентариев.

Г. Науседа предлагал сейму отозвать поправки о «потолке» в 1,5 тыс. гектаров и оставить действовавший до сих пор порядок, который не предусматривает никаких ограничений.

Председатель парламентского Комитета по делам села, «аграрий» Андреюс Станчикас подчеркнул, что сейчас действуют ограничения при покупке пахотной земли, поэтому такой же принцип следует применять и в отношении лесной земли.

«Мы наблюдаем еще одну тенденцию, что крупный бизнес приобретает очень большие площади, и эта тенденция нарастает», – сказал парламентарий.

Между тем член Комитета по экономике, либерал Эугениюс Гентвилас уверял, что введенными ограничениями сейм игнорирует разницу между хозяйством с пахотной землей, где урожай снимается каждый год, и хозяйством с лесной землей, где он зависит от возраста деревьев и снимается каждые 60,80 или даже 100 лет.

Член Комитета по делам села Казис Старкявичюс сказал, что более 1,5 гектаров лесной земли сейчас владеет более десяти лиц.

Член Смешанной группы членов сейма Повилас Урбшис возмущался, что при обсуждении в Комитете по делам села вето по поводу покупки лесной земли поступило сообщение об обращении посольства Швеции в президентское ведомство.

«Это скандальный случай», – сказал П. Урбшис.

Советник президента Ярослав Неверович в среду сказал в комитете, что получил запрос из шведского посольства в Литве о том, как вести себя действующим в Литве шведским предприятиям, связанным с бизнесом древесины.

BNS

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