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Канада выделит 1,3 миллиарда долларов на госсубсидии фермерам

Фото pixabay.com

Власти Канады заявили о выделении масштабных субсидий в сегменте производства молочной продукции для канадских фермеров «в качестве компенсации» после ратификации соглашений о свободной торговле с Евросоюзом и Транстихоокеанском торговом партнерстве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, министр сельского хозяйства Мари-Клод Бибо сказала о том, что в рамках госсубсидий в следующие 8 лет Оттава выделит 1,75 млрд канадских долларов (приблизительно 1,32 млрд долларов США) для поддержки частного производства молока в стране.

Канадские власти также пообещали «в полной мере» поддержать фермеров с момента вступления в силу нового торгового соглашения с США и Мексикой (USMCA). Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады вступит в силу вместо Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA) после ратификации договора парламентами стран.

Новые госсубсидии для канадских фермеров потребовались ввиду грядущих проблем, которые сулят им торговые соглашения Канады с Евросоюзом, странами АТР в рамках Транстихоокеанского торгового партнерства, а также США и Мексикой.

По оценкам главы отраслевой Организации молочных фермеров Канады Жака Лефевра, после полноценного вступления в силу через 6 лет новых квот по соглашениям CETA, ТТП и UMSCA импорт молочных продуктов вытеснит примерно 20 процентов производства молока в Канаде. В 2018 году канадские молочные производители проводили акции протеста в Монреале и ряде других городов Канады на фоне переговоров властей страны по заключению нового торгового соглашения с США и Мексикой.

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