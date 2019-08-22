🔊 Воспроизвести

На острове Стромболи ожидаются новые мощные извержения вулкана. Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии предупредили о новых толчках.

Ученые отмечают, что после июльского извержения Стромболи, в результате которого погиб один человек, в кратерах на вершине вулкана были зафиксированы взрывы средней или высокой мощности, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам специалистов, не исключены новые извержения, так как «Стромболи находится в состоянии постоянной активности, и именно этот фактор определяет наличие постоянного риска».

3 июля на острове произошло извержение, которое называют одним из самых мощных с начала мониторинга активности вулкана в 1985 году.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера, его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.

Последние новости