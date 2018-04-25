В последний день досрочного голосования очередь на Лукишкской площади была еще до открытия

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В последний день предварительного голосования на выборах в сейм Литвы очередь на вильнюсской Лукишкской площади выстроилась еще до открытия участка для голосования — людям, которые пришли около семи часов утра, пришлось ждать около часа, а вечером ждать в очереди, возможно, придется вдвое дольше.

Член работающей на голосовательном участке на Лукишкской площади Кястутис Гирдзияускас рассказал, что очереди желающих проголосовать выстраиваются перед открытием участка и заканчиваются только после закрытия участков вечером.

По его словам, за день на Лукишкской площади голосует около двух тысяч человек. К. Гирдзияускас раньше был наблюдателем на выборах и говорит, что активность на выборах в этом году выше, чем ему когда-либо приходилось наблюдать.

Досрочное голосование на этих парламентских выборах место обычных двух дней проходит четыре дня, до вечера четверга. Оно начинается в 7 часов и заканчивается в 20 часов.

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.