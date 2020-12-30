В праздничные дни будет ограничено передвижение в центральной части Вильнюса

Фото vilnius.lt

Рождественская городская ёлка проявляет солидарность с виленчанами – в праздничные дни поддерживает безопасную дистанцию ото всех и строго соблюдает карантин: Вильнюсская ёлка перемещается в интернет, где все желающие смогут полюбоваться ею в течение всего периода праздников.

Самоуправление отправляет горожанам чёткое сообщение – не стоит планировать поездки на Кафедральную площадь в Рождество или на Новый год.

С учётом всей серьёзности ситуации с пандемией и строгих карантинных ограничений, Вильнюсское городское самоуправление приняло решение о расширении периметра ограничения передвижения вокруг Кафедральной площади. Также отменены новогодние фейерверки, как привлекающее внимание людей к просмотру мероприятие, а это значит, что столица выбирает безопасную и ответственную организацию праздников.

«Принято решение об установлении реального ограждения вокруг ёлки и об отказе от новогодних фейерверков с целью обеспечения нашей общей безопасности, заботы о медиках и возможного спасения максимального числа жизней. Мы все хотим, чтобы самые строгие ограничения исчезли как можно скорее, они вызывают неудобства для всех, однако являются необходимыми. В этот критический период предлагаем оставаться дома, смотреть прямую трансляцию ёлки через интернет и с надеждой встретить более светлый 2021 год», – сказала вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

Доступ к ёлке будет закрыт 24–27 и 31 декабря (в новогоднюю ночь). В новогоднюю ночь будут огорожены обе ёлки – на Ратушной и на Кафедральной площадях.

Ограничения передвижения вокруг Кафедральной площади и ёлки

31 декабря 2020 г. до 01:30 час. 1 января 2021 г. жители, парковочные разрешения которых действуют на территории 21, смогут въезжать на данную территорию и парковать автомобили. Территория охватывает ул. Вильняус (от ул. Жигиманту), пр-т Гедимино, ул. Т. Врублевскё, ул. Жигиманту (до ул. Вильняус). Жители, парковочные разрешения которых действуют на территории 5, могут парковать автомобили в пределах своей территории в разрешённых местах. Упомянутая территория охватывает улицы Пилимо, Базилийону, Аушрос Варту, Субачяус, Бокшто, Ишганитоё, Майронё, Барборос Радвилайтес, Швентарагё, пр-т Гедимино (до ул. Йогайлос), ул. Йогайлос (от пр-та Гедимино).

В ночь встречи Нового года с 22:30 час. 31 декабря 2020 г. до 01:30 час. 1 января 2021 г. планируется запретить движение общественного транспорта и автомобилей по улицам Т. Врублевскё, Тилто и Барборос Радвилайтес.

31 декабря и 1 января запрещена стоянка автомобилей на парковочных местах рядом с Кафедральной площадью (улицы Т. Врублевскё, Швентарагё, Тилто, Барборос Радвилайтес и Майронё). Также запрещается въезд в парк Калну и на ал. Триспалвес.

Контроль общественных пространств в период праздников будут осуществлять усиленные отряды полиции и сотрудники охраны общественного порядка, которым на помощь придут стрелки. Своим патрулированием они напоминают о действующем в настоящее время в общественных пространствах порядке и об установленных правилах, соблюдение которых является обязательным. Лицам, не соблюдающим правила карантина, должностные лица назначают денежные штрафы, в предусмотренном для физических лиц размере от 500 до 1 500 евро. Сотрудники охраны общественного порядка будут обеспечивать отсутствие скоплений людей и следить за ношением защитных масок. Также планируется наблюдение за пространствами с помощью дронов.

Самая красивая ёлка Европы может оказаться дома у каждого

Организована прямая трансляция с Кафедральной площади на веб-сайте www.karantinas.lt/eglute. Так что ёлкой можно безопасно любоваться на протяжении всего праздничного периода до 6 января, не выходя для этого из дома.

Изменения движения общественного транспорта

Из-за ограничения дорожного движения с 22:30 час. 31 декабря 2020 г. до 01:30 час. 1 января 2021 г. временно изменятся маршруты автобусов №№ 10, 11 и 33.

Автобусы № 10 от Зелёного моста в Маркучяй поедут по улицам Вильняус, Йогайлос, Пилимо, Базилийону, М. Даукшос, Жюпроню и Субачяус, далее по обычному маршруту. При движении по изменённому маршруту автобусы не будут останавливаться на остановках «Мост короля Миндаугаса», «Архикафедра», «Бернардинский сад», «Художественная академия» и «Ужупис», но будут дополнительно останавливаться на остановках «Площадь Винцаса Кудирки», «Йогайлос», «Центральная поликлиника», «Реформату», «Музей МО», «Вингряй», «Руднинку», «Базилийону», «Аушрос вартай» и «Мисионерю».

Автобусы № 11 из Жверинаса до перекрёстка улиц Паменкальнё, Пилимо и Йогайлос будут двигаться по обычному маршруту, затем повернут налево на улицу Пилимо и продолжат движение по улицам Базилийону, М. Даукшос, Жюпроню, Субачяус и Друёс. Выполнив разворот на кольце на ул. Друёс, обратно автобусы поедут тем же маршрутом. В период движения по изменённому маршруту автобусы не будут останавливаться на остановках «Йогайлос», «Площадь Винцаса Кудирки», «Мост короля Миндаугаса», «Архикафедра», «Бернардинский сад», «Художественная академия», «Вильнёс», «Ужупис», «Бернардинское кладбище» и «Бернардину», при этом будут дополнительно останавливаться на остановках «Центральная поликлиника», «Реформату», «Музей МО», «Вингряй», «Руднинку», «Базилийону», «Аушрос вартай», «Субачяус», «Зарасу» (в направлении ул. Друёс) и «Мисионерю».

Автобусы № 33 из Северного городка до моста короля Миндаугаса будут курсировать по обычному маршруту, затем повернут на ул. Т. Костюшко, продолжат движение по улицам Оланду и Друёс, и, свернув на улицу Сукилелю, вернутся на обычный маршрут. Тем же маршрутом автобусы поедут обратно в Северный городок. После изменения упомянутого маршрута автобусы не будут останавливаться на остановках «Архикафедра», «Бернардинский сад», «Художественная академия», «Ужупис» и «Субачяус», но будут останавливаться дополнительно на остановках «Мост короля Миндаугаса» (в направлении парка Калну), «Парк Калну», «Костёл Св. Петра и Павла», «Васарос», «Кривю», «Филарету», «Полоцко» и «Друёс».

Информация ЛК по сообщению Vilnius.lt