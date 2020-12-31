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В отношении компании В. Кучинскаса Arvi ir ko возбуждено дело о банкротстве

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Суд возбудил дело о банкротстве в отношении основного предприятия группы предпринимателя Видмантаса Кучинскаса — компании Arvi ir ko, сообщает информационный портал 15min.lt. 

Портал 15min.lt ранее сообщал, что предпринимателя подозревают в возможном мошенничестве, растрате имущества, нанесения материального ущерба путем обмана и преступного банкротства. 

То, что в отношении В. Кучинскаса в Литве проводится досудебное расследование, выяснилось в конце июля, когда предприниматель по просьбе России был задержан в Словении. В середине ноября В. Кучинскаса вернули в Литву, он был выпущен на свободу под залог в 20 тыс. евро. 

Ранее сообщалось, что российский банк «Альфа-Банк» пытается через суд вернуть долг В. Кучинскаса банку в размере 20 млн евро. Адвокат банка утверждал, что предприниматель обвиняется в предоставлении банку заведомо ложной информации о финансовой ситуации возглавляемого им предприятия по производству удобрений «Арви НПК» в Калининграде.

Сам В. Кучинскас утверждает, что не виновен, и нападки на его бизнес безосновательны. Предъявленные ему в России обвинения ранее он назвал тактикой запугивания, избранной «Альфа-Банком». 

Каунасский окружной суд возбудил дело о банкротстве во вторник. По информации портала, два года банкротство этому предприятию пытались объявить кредиторы, однако теперь об этом попросила сама компания, которая, по оценке суда, задолжала 40 млн евро. 

В феврале 2019 года в суд обратилась компания Dreymoor Fertilizers Overseas, а затем и другой кредитор — компания Belor. Они утверждали, что Arvi ir ko более двух лет не подает финансовую отчетность в Реестр юридических лиц, а кредиторы не получают выплат по долгам с начала 2016 года.

В мае этого года Каунасский окружной суд отказался возбудить дело о банкротстве в отношении Arvi ir ko, однако Литовский апелляционный суд вернул дело на доследование. 1 декабря суд получил прошение руководителя Arvi ir ko Витаутаса Фреймантаса о возбуждении дела о банкротстве предприятия.

«Ответчик в настоящее время сталкивается с нехваткой оборотных средств (…), запаздывают выплаты как по налогам, так и по долгам, — указано в решении суда.

Представитель другого крупного кредитора В. Кучинскаса российского банка Альфа-Банк адвокат Лауринас Лукошюнас заявил порталу 15min.lt, что банк пока обдумывает, будет ли он обжаловать это решение суда.

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