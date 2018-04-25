В Президентском дворце Литвы состоялся молитвенный завтрак

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Президентском дворце Литвы в пятницу состоялся молитвенный завтрак.

В последние года мероприятие организовывал МИД.

В этом году тема мероприятия – «Молитва в жизни народа», сообщило президентское ведомство.

На закрытом завтраке было около ста гостей — священники, политики, общественные деятели, журналисты, люди, а жизни которых благодаря вере произошли большие изменения.

Президент Гитанас Науседа заявил, что литовский народ становится уязвимым по причине раскола в политике и общественной жизни.

«Жители крупных городов и регионов, эмигрировавшие и оставшиеся в Литве, литовцы традиционных и либеральных взглядов сегодня часто ощущают себя, словно живут в разных, не имеющих между собой ничего общего, мирах, разделенных невидимыми, но прочными стенами», – цитируются слова президента в пресс-релизе администрации главы государства.

«В политической жизни общие цели все чаще затмевают бессмысленная конкуренция, злоба и неуважение друг к другу. Мы становимся уязвимыми как народ, как государство, как общество. И как индивидуумы», – сказал он.

Г. Науседа отметил, что совместная молитва сегодня особо важна как духовная практика, и как фактор, объединяющий народ.

Традиция молитвенного завтрака начинается в 1942 году, когда несколько членов сената США начали проводить неформальные встречи, чтобы делиться учением Христа и основанном на нем взаимным общением.

В 1953 году в США состоялся первый национальный молитвенный завтрак с участием президента страны.