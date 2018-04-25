В пригороде Парижа демонтировали крупный лагерь мигрантов

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В северном пригороде Парижа полиция демонтировала крупный палаточный лагерь мигрантов, сообщает Международное французское радио RFI.

По информации властей, около 2 тыс. человек, которые жили около выезда на автотрассу больше двух месяцев, отвозят в центры временного размещения в столичном регионе Иль-де-Франс.

Эвакуация стихийного лагеря мигрантов в Сен-Дени к северу от Парижа началась утром 17 ноября. Около 5.00 по местному времени полиция окружила палатки и направила людей в автобусы, которые отвозили их в центры временного размещения в школах парижского региона. Как сообщает BFMTV, все мигранты должны будут сдать тест на коронавирус, в случае положительного результата их поместят в изоляцию.