default image
С января в большинстве самоуправлений дошкольники будут получать бесплатные обеды

Подробнее...
default image
В Америке усиливают меры безопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

Подробнее...
default image
В 2020 году Литва ждет новых "единорогов"

Подробнее...
default image
Генсек ООН против вмешательства других стран в ливийский конфликт

Подробнее...
default image
В процессе восстановления гражданства ССР выявила риски коррупции

Подробнее...
default image
НАТО приостанавливает учения в Ираке

Подробнее...
default image
В Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори

Подробнее...
default image
Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедский порт готовы импортировать нефть для Беларуси

Подробнее...
default image
В России планируют скорректировать брачный возраст

Подробнее...
default image
В Амстердаме ввели новый налог для туристов

Подробнее...
default image
Показатели контрабанды превысили прошлогодние, изъято сигарет на 26,6 млн евро

Подробнее...
default image
Рождество на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Традиционное шествие «Три короля»

Подробнее...
default image
Как гуляли – веселились, подсчитали …

Подробнее...
default image
Расходы на здравоохранение увеличатся

Подробнее...
default image
Литва попадает в 10 стран, где люди работают больше всего

Подробнее...
default image
Модернизация сетей теплоснабжения страны

Подробнее...
default image
Сохранит ли Клайпедский порт лидерство?

Подробнее...
default image
Финские «подарки» Литве

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Бюджет 2020 года напоминает дорогу

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

В процессе восстановления гражданства ССР выявила риски коррупции

  • Nuotrauka BFL/Šarūnas Mažeika

В процессе восстановления литовского гражданства существуют риски коррупции, сообщила в пятницу Служба специальных расследований (ССР).

По мнению экспертов службы, срок рассмотрения вопроса о восстановлении гражданства на данный момент слишком расплывчатый — «не позднее шести месяцев», что создаёт условия для достижения незаконных соглашений.

ССР предлагает законодательно предусмотреть возможность получения решения о восстановлении гражданства в срочном порядке после уплаты дополнительного государственного сбора.

Также предлагается, чтобы Департамент миграции и Министерство внутренних дел установили конкретные сроки для процедур восстановления гражданства и детализировали порядок проверки документированных данных.

реклама

По словам специалистов ССР, данные по прошениям о восстановлении гражданства по-прежнему собираются и обрабатываются вручную, что не позволяет эффективно контролировать ход рассмотрения прошений.

«Предлагается рассмотреть возможность максимально автоматизировать связанные с процессом обработки заявлений о восстановлении гражданства, и минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечивая при этом достаточный контроль над объективностью процесса документальной проверки и принятия решений», — говорится в сообщении ССР.

В нём также утверждается, что в настоящее время неясен процесс прекращения рассмотрения прошений о восстановлении гражданства, а посему он должен быть улучшен в соответствии с Законом о гражданстве.

«Процесс восстановления гражданства является актуальным вопросом для общественности, поэтому мы считаем, что более чёткое и прозрачное правовое регулирование или установление нового правового регулирования, максимальное исключение контроля сотрудников Миграционной службы из процесса приёма прошений к рассмотрению, распределения, проверки и принятия решений после передачи в информационную систему, а его обнародование повысило бы общественное доверие к процессу восстановления гражданства и снизило бы вероятность негативного человеческого фактора», — убеждён заместитель директора ССР Эгидиюс Радзявичюс.

Министерство внутренних дел должно в течение двух месяцев проинформировать ССР о принятии мер по предложениям, сделанным в заключении антикоррупционной оценки.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600