В процессе восстановления гражданства ССР выявила риски коррупции

По словам специалистов ССР, данные по прошениям о восстановлении гражданства по-прежнему собираются и обрабатываются вручную, что не позволяет эффективно контролировать ход рассмотрения прошений.

«Предлагается рассмотреть возможность максимально автоматизировать связанные с процессом обработки заявлений о восстановлении гражданства, и минимизировать влияние человеческого фактора, обеспечивая при этом достаточный контроль над объективностью процесса документальной проверки и принятия решений», — говорится в сообщении ССР.

В нём также утверждается, что в настоящее время неясен процесс прекращения рассмотрения прошений о восстановлении гражданства, а посему он должен быть улучшен в соответствии с Законом о гражданстве.

«Процесс восстановления гражданства является актуальным вопросом для общественности, поэтому мы считаем, что более чёткое и прозрачное правовое регулирование или установление нового правового регулирования, максимальное исключение контроля сотрудников Миграционной службы из процесса приёма прошений к рассмотрению, распределения, проверки и принятия решений после передачи в информационную систему, а его обнародование повысило бы общественное доверие к процессу восстановления гражданства и снизило бы вероятность негативного человеческого фактора», — убеждён заместитель директора ССР Эгидиюс Радзявичюс.

Министерство внутренних дел должно в течение двух месяцев проинформировать ССР о принятии мер по предложениям, сделанным в заключении антикоррупционной оценки.