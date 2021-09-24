В программе Каунаса в 2022 году – более тысячи мероприятий

В течение года культурной столицы Европы будут представлены выставка Уильяма Кентриджа «То, чего мы не помним», ретроспективная выставка Йоко Оно «Сад познания свободы», выставка одной из известнейших в мире художницы Марины Абрамович «Память бытия».

Также будет осуществляться проект партнерства – международный День счастья, выставка музея MO и Каунасского городского музея «Каунас-Вильнюс: свернуть горы», Дни Японии в Каунасе, выставка «1972: пробить стену».

В программе также намечаются фестиваль современного города «Буря», Всемирный форум литваков, мировая премьера написанной композитором Филипом Миллером специально для Каунаса кантаты с соавтором концепции Дженни Каган и др. мероприятия.

По словам организаторов, в год культурной столицы Европы пройдет более 40 фестивалей, свыше 60 выставок, более 250 мероприятий сценического искусства, 50 из которых – премьеры, более 250 концертов. В программе будет задействовано более 4 тысяч участников.

«Проект культурной столицы Европы я бы поставил сразу во второй ряд после председательства в Совете Европейского союза – это действительно серьезный вызов, но этот вызов тоже приносит безграничные возможности», – сказал министр культуры Симонас Кайрис.

Каунас будет культурной столицей Европы вместе с люксембургским городом Эш-сюр-Альзетт и сербским городом Нови Сад.