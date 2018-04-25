В.Путин заверил, что Россия не намерена ни с кем воевать

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать, а создает условия для того, чтобы у других стран не возникало намерения развязать с ней вооруженный конфликт. Об этом он заявил в интервью ТАСС, которое было опубликовано в понедельник, 2 марта.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», — сказал он.

Путин напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. «Более того, наши расходы из года в год сокращаются. А расходы других стран растут», — добавил он.

Президент РФ отметил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли «догоняющего» государства.