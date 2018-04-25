В пятницу подтверждено 13 новых случаев коронавируса, всего- 358

В пятницу было подтверждено 13 новых случаев коронавируса, иобщее число инфицированных людей увеличилось до 358.

По состоянию на вечер пятницы, Министерство здравоохранения сообщило, что среди недавно выявленных инфицированных — был еще один медик, заражение произошло через контактное лицо.

Коронавирус подтвержден у врача в Вильнюсской университетской больнице Жальгирио, это BNS подтвердила представитель минздрава Неринга Микенайте. По ее словам, этот случай, вероятно, связан с подтвержденным в четверг в той же клинике Жальгирио.

По словам пресс-секретаря министерства, среди случаев заражения как ввезенные, так и местные, но также добавила, что не располагает точными данными.

«Все данные еще уточняются», — сказала г-жа Микенайте.

На сегодняшний день было проверено 5495 проб по подозрению на коронавирус. Эти данные были собраны во всех лабораториях, где проводятся эти исследования.

В Литве от COVID-19 умерло пять человек.

Во всех случаях были или будут начаты эпидемиологические расследования, жители прошедшие тест на коронавирус в мобильных пунктах, будут проинформированы о результатах исследования.

Министерство призывает людей избегать собраний людей, работать из дома, держаться на расстоянии друг от друга при общении, уделять особое внимание гигиене рук и поверхностей.

Напоминаем, если вы испытываете симптомы заболевания, рекомендуется обратиться за медицинской помощью по телефону, а не посещать лечебные учреждения самостоятельно.