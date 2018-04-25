В разгар пандемии США вышли из Всемирной организации здравоохранения

Конгресс США получил официальное уведомление от президента США о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом в своем «твиттере» во вторник, 7 июля, написал сенатор Боб Менендес.

В апреле 2020 года Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты приостанавливают внесение взносов во ВОЗ до окончания проведения оценки роли организации в плохом управлении во время пандемии и сокрытии данных о распространении коронавируса.

Тогда же глава минздрава США Алекс Азар возложил на ВОЗ ответственность за большое количество жертв во время пандемии.

В мае Трамп направил письмо Тедросу Гебресиосу, директору ВОЗ, в котором потребовал улучшит работу организации в течение 30 дней, пригрозив, что в противном случае США выйдут из организации.