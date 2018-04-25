В рейтинге равенства полов ЕС Литва – шестая с конца

В рейтинге, составленном Европейским институтом равенства полов (ЕИРП), Литва за два года опустилась с 19-го места на 23-е.

В обнародованном во вторник рейтинге 2019 года Литва занимает шестое место с конца и опережает Грецию, Венгрию, Словакию, Румынию и Польшу.

Литва в этом рейтинге набрала 55,5 балла из 100 возможных, страна отстает от среднего показателя ЕС почти на 12 баллов.

«С 2005 по 2017 год ситуация с равенством полов в Литве не улучшилась: результат снизился на 0,3 балла (на 1,3 балла с 2015 года). Прогресс Литвы в достижении равенства полов происходит медленнее, чем в других странах-членах, а рейтинг страны на семь позиций ниже, чем в 2005 году», – отмечается в выводах ЕИРП.