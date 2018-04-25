Нехватка женщин в Кабмине обусловило снижение оценки Литвы в рейтинге равенства полов

В опубликованном в марте отчете ООН, который отражает количество женщин в правительствах стран, Литва с еще десятком других государств оказалась на последнем месте.

В тот период в Кабинет министров входили одни мужчины.

«Даже у венгров было больше. Этот аргумент был очень сильным», – подчеркнула В. Лангбакк.

Литва в рейтинге этого года получила 55,5 балла из 100 возможных, страна отстает от среднего показателя ЕК почти на 12 баллов.

Институт отмечает, что в 2005-2017 годах и за последний год ситуация в сфере равенства полов в Литве ухудшилась, хотя средние показатели ЕС идут в противоположном направлении улучшения. По сравнению с 2005 годом Литва в опустилась в этом году на семь позиций.

Как говорится в сообщении, литовские показатели не достигают средних цифр ЕС по пяти из шести сфер оценки, за исключением рынка труда.

Наибольший отрыв в положении мужчин и женщин отмечается в двух сферах: полномочий, если оценивать количество женщин в правительстве, парламенте, советах самоуправлений, и времени, посвящаемому работе по дому, уходу, социальной деятельности.

В этих сферах отмечается и наибольшее различие за два года – соответственно в пять и в три балла.

«Работа по дому, пребывание с болеющими детьми, пожилыми родителями, домашние дела в Литве – здесь большая разница, женщины делают значительно больше. И здесь никакого прогресса не было», – сказала директор института.

Самым высоким показателем (почти 80 баллов) оценена ситуация в сфере здравоохранения, однако отмечается, что и по этому показателю Литва отстает от среднего показателя ЕС.

По словам В. Лангбакк, отмечается и положительная тенденция, ведь сокращается разрыв между зарплатами мужчин и женщин.

Общий показатель равенства полов в ЕС, по сравнению с индексом 2017 года, вырос на один балл до 67,4.

В этом году хуже в рейтинге выглядят Греция, Венгрия, Словакия, Румыния и Польша, а самыми прогрессивными являются Швеция, Дания, Франция, Финляндия и Соединенное Королевство.