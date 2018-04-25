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Нехватка женщин в Кабмине обусловило снижение оценки Литвы в рейтинге равенства полов

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

В рейтинге, составленном Европейским институтом равенства полов (ЕИРП), Литва впервые за два года опустилась с 19-ого на 23-е место.

Директор ЕИРП Виргиния Лангбакк, представившая результаты исследования во вторник в Брюсселе, сказала BNS, что по прогрессу в сфере равенства полов Литва в этом году выступила хуже всех в Евросоюзе, ведь в этом году более чем полгода в правительстве страны не было ни одной женщины.

«Следует сказать, что Литва показала себя хуже других, потому что Литва является единственной страной, у которой раньше были достижения, которые она нивелировала за последний год, нулевой прогресс. Это единственная страна, которая не добилась никакого прогресса, в ходе оценок с 0005 года», – сказала В. Лангбакк.

В данный момент лишь одно из 14 министерств Литвы возглавляет женщина, а по оценке ЕИРП, это не демонстрирует большого прогресса страны в обеспечении равенства полов.

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В опубликованном в марте отчете ООН, который отражает количество женщин в правительствах стран, Литва с еще десятком других государств оказалась на последнем месте. 

В тот период в Кабинет министров входили одни мужчины. 

«Даже у венгров было больше. Этот аргумент был очень сильным», – подчеркнула В. Лангбакк.

Литва в рейтинге этого года получила 55,5 балла из 100 возможных, страна отстает от среднего показателя ЕК почти на 12 баллов. 

Институт отмечает, что в 2005-2017 годах и за последний год ситуация в сфере равенства полов в Литве ухудшилась, хотя средние показатели ЕС идут в противоположном направлении улучшения. По сравнению с 2005 годом Литва в опустилась в этом году на семь позиций. 

Как говорится в сообщении, литовские показатели не достигают средних цифр ЕС по пяти из шести сфер оценки, за исключением рынка труда. 

Наибольший отрыв в положении мужчин и женщин отмечается в двух сферах: полномочий, если оценивать количество женщин в правительстве, парламенте, советах самоуправлений, и времени, посвящаемому работе по дому, уходу, социальной деятельности. 

В этих сферах отмечается и наибольшее различие за два года – соответственно в пять и в три балла. 

«Работа по дому, пребывание с болеющими детьми, пожилыми родителями, домашние дела в Литве  – здесь большая разница, женщины делают значительно больше. И здесь никакого прогресса не было»,  – сказала директор института.

Самым высоким показателем (почти 80 баллов) оценена ситуация в сфере здравоохранения, однако отмечается, что и по этому показателю Литва отстает от среднего показателя ЕС.

По словам В. Лангбакк, отмечается и положительная тенденция, ведь сокращается разрыв между зарплатами мужчин и женщин. 

Общий показатель равенства полов в ЕС, по сравнению с индексом 2017 года, вырос на один балл до 67,4.

В этом году хуже в рейтинге выглядят Греция, Венгрия, Словакия, Румыния и Польша, а самыми прогрессивными являются Швеция, Дания, Франция, Финляндия и Соединенное Королевство. 

BNS
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