Узаконивание расширенной переработки конопли принесет 150 млн евро зарубежных инвестиций

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В связи с намерениями сейма Литвы принять поправки к Закону о посевной конопле в стране ожидается прорыв в этом секторе.

По данным Министерства экономики и инноваций, расширения возможностей переработки конопли в Литве ожидают 6 зарубежных инвесторов, которые готовы инвестировать до 150 млн евро, пишет деловая газета Verslo zinios.

«Зарубежные инвесторы постоянно задают вопросы, как у нас регулируется выращивание и переработка посевной конопли, когда это будет полностью узаконено», – сказал Verslo zinios вице-министр Марюс Скуодис.

По его словам, сейчас имеется 6 потенциальных инвесторов, интересующихся переработкой посевной конопли в стране. С учетом представленных проектов их инвестиции составляют 15-150 млн евро, планируется создать от 20 до 1000 рабочих мест.