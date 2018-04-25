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Узаконивание расширенной переработки конопли принесет 150 млн евро зарубежных инвестиций

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В связи с намерениями сейма Литвы принять поправки к Закону о посевной конопле в стране ожидается прорыв в этом секторе.

По данным Министерства экономики и инноваций, расширения возможностей переработки конопли в Литве ожидают 6 зарубежных инвесторов, которые готовы инвестировать до 150 млн евро, пишет деловая газета Verslo zinios.

«Зарубежные инвесторы постоянно задают вопросы, как у нас регулируется выращивание и переработка посевной конопли, когда это будет полностью узаконено», – сказал Verslo zinios вице-министр Марюс Скуодис.

По его словам, сейчас имеется 6 потенциальных инвесторов, интересующихся переработкой посевной конопли в стране. С учетом представленных проектов их инвестиции составляют 15-150 млн евро, планируется создать от 20 до 1000 рабочих мест.

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BNS напоминает, что правительство в июле утвердило рассматривающиеся в сейме поправки к законам, которые разрешили бы использовать для производства продукции все растение посевной конопли полностью, отказаться от нынешних ограничений и выращивать коноплю только для волокна, семян и садоводства.

Поправки к Закону о посевной конопле в парламенте зарегистрировали «аграрий» Виргиния Вингрене и социал-трудовик Пятрас Чимбарас, а также консерваторы Миндаугас Маяускас и Казис Старкявичюс.

Сейчас в Литве можно свободно купить различные продукты питания с содержанием семян конопли или конопляного масла – хлеб, муку, пиво. Однако, например, конопляное масло, даже произведенное из законно выращенной в Литве конопли – запрещено.

BNS
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