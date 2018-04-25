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Сейму не хватило голосов для смещения спикера Виктораса Пранцкетиса

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Оппоненты не сумели сместить с поста спикера Сейма (парламента) Литвы Виктораса Пранцкетиса.

На специально созванном во вторник внеочередном заседании по вопросу отставки главы законодательного собрания проголосовали лишь 11 депутатов (всего в Сейме 141 место), инициаторам смещения необходимо было набрать не менее 71 голоса.

Правящее большинство в голосовании не участвовало. Его представители демонстративно покинули зал заседаний. Как сказал журналистам лидер правящей партии «Союз крестьян и «зеленых» Литвы» (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис, большинство оспорит правомочность заседания и состоявшегося голосования.

Повторно ставить вопрос об отставке спикера во время одной и той же сессии, согласно уставу Сейма, нельзя. Проходящая сейчас осенняя сессия завершится перед Рождеством, весенняя начнется в марте.

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«В уставе Сейма четко прописано, что спикера избирает и освобождает от должности парламент. С самого первого дня я придерживался этой позиции. Происходящее является экзаменом для нашей демократии»,- заявил перед голосованием Пранцкетис.

Оппоненты признали, что претензий к работе спикера как главы парламента у них нет, но речь идет не о персональном вопросе, а о необходимости освобождения должности вследствие изменившейся политической ситуации.

Пост главы парламента в ходе переговоров о новом коалиционном большинстве в связи с избранием в конце мая президентом Гитанаса Науседы был обещан партнерам правящей партии «Союз крестьян и «зеленых» Литвы» (СКЗЛ). Пранцкетис подавать в отставку отказался. В конце августа он вышел из СКЗЛ. Его конфликт с председателем правящей партии Карбаускисом, настаивавшим на отставке, длится несколько месяцев.

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