Сейму не хватило голосов для смещения спикера Виктораса Пранцкетиса

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Оппоненты не сумели сместить с поста спикера Сейма (парламента) Литвы Виктораса Пранцкетиса.

На специально созванном во вторник внеочередном заседании по вопросу отставки главы законодательного собрания проголосовали лишь 11 депутатов (всего в Сейме 141 место), инициаторам смещения необходимо было набрать не менее 71 голоса.

Правящее большинство в голосовании не участвовало. Его представители демонстративно покинули зал заседаний. Как сказал журналистам лидер правящей партии «Союз крестьян и «зеленых» Литвы» (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис, большинство оспорит правомочность заседания и состоявшегося голосования.

Повторно ставить вопрос об отставке спикера во время одной и той же сессии, согласно уставу Сейма, нельзя. Проходящая сейчас осенняя сессия завершится перед Рождеством, весенняя начнется в марте.