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Комитет ЕП рассмотрит инициативу Литвы по осуществляемому РФ преследованию судей

Автор: Витольд Муратов — Сфотографировано загрузившим, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Комитет по вопросам права Европарламента (ЕП) планирует в ближайшее время рассмотреть инициативу Литвы, осуждающую действия России против судей и прокуроров, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года. 

«После письма, направленного министром юстиции председателю Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, координаторы комитета решили провести дискуссию по этому вопросу на заседании комитета», – информировали BNS в пресс-службе ЕП. 

В июле прошлого года Россия начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, участвовавших в рассмотрении дела 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России. 

Министерство юстиции предлагает, чтобы ЕП осудил действия России, которые создают предпосылки для преследования судей и прокуроров, выполнявших конституционную обязанность осуществления правосудия в особенно важном для Литвы деле. 

афиша

В марте этого года  Вильнюсский окружной суд (ВОС) признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60-и бывших советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии в Вильнюсе 13 января 1991 года.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева. 

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

СССР хотел при помощи военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.

BNS
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