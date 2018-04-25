Комитет ЕП рассмотрит инициативу Литвы по осуществляемому РФ преследованию судей

Комитет по вопросам права Европарламента (ЕП) планирует в ближайшее время рассмотреть инициативу Литвы, осуждающую действия России против судей и прокуроров, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года.

«После письма, направленного министром юстиции председателю Комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, координаторы комитета решили провести дискуссию по этому вопросу на заседании комитета», – информировали BNS в пресс-службе ЕП.

В июле прошлого года Россия начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, участвовавших в рассмотрении дела 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.

Министерство юстиции предлагает, чтобы ЕП осудил действия России, которые создают предпосылки для преследования судей и прокуроров, выполнявших конституционную обязанность осуществления правосудия в особенно важном для Литвы деле.