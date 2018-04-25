Венеция вводит налог на «туристов-однодневок»

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Власти Венеции заявили об окончательном решении ввести с 1 июля 2020 года налога на «туристов-однодневок». Об этом пишет Travel Daily Media.

О налогообложении туристов, совершающих однодневную поездку в Венецию, власти заговорили еще год назад. Однако чиновники долго не могли договориться об условиях уплаты нового сбора. Власти заявили, что размер налога назовут ближе к дате запуска.

Отметим, что закон, устанавливающий его, допускает диапазон от 3 до 10 евро в день. В ближайшие месяцы должны быть объявлены подробности того, каким именно образом гости смогут платить налог. Чиновники пообещали максимально упростить процедуру и основной акцент сделать на предварительные онлайн платежи через Интернет или в соседних провинциях.

Освобождены от туристического сбора те, кто посещает Венецию по работе, учебе или по семейным обстоятельствам.