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Венеция вводит налог на «туристов-однодневок»

Фото pixabay.com

Власти Венеции заявили об окончательном решении ввести с 1 июля 2020 года налога на «туристов-однодневок». Об этом пишет Travel Daily Media.

О налогообложении туристов, совершающих однодневную поездку в Венецию, власти заговорили еще год назад. Однако чиновники долго не могли договориться об условиях уплаты нового сбора. Власти заявили, что размер налога назовут ближе к дате запуска.

Отметим, что закон, устанавливающий его, допускает диапазон от 3 до 10 евро в день. В ближайшие месяцы должны быть объявлены подробности того, каким именно образом гости смогут платить налог. Чиновники пообещали максимально упростить процедуру и основной акцент сделать на предварительные онлайн платежи через Интернет или в соседних провинциях.

Освобождены от туристического сбора те, кто посещает Венецию по работе, учебе или по семейным обстоятельствам.

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На данный момент налог в Венеции платят все туристы, остающиеся в городе на ночевку. Его величина зависит от категории отеля. Новый же сбор коснется, в первую очередь, пассажиров круизных лайнеров. Туристы-круизники пока что освобождены от дополнительных финансовых обязательств.

В Барселоне городские власти также намерены обновить размер туристического сбора. В планах введение платы в размере еще 4 евро с человека в день. Эта сумма будет прибавляться к уже существующему сбору. В настоящее время туристам приходится уплачивать от 0,72 до 2,48 евро в сутки в зависимости от уровня объекта размещения. Местные представители туриндустрии уже негативно высказывались о нововведении.

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