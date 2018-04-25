Донорские почки из Латвии были пересажены двум пациентам в Литве

В 2 часа ночи эксплантологи уже были в операционной в латвийской больнице, а около 5 часов утра вертолеты поднялись в обратный путь в Вильнюс. Из-за сильного тумана вертолеты были вынуждены приземлиться в Шяуляй, откуда на автомобилях органы были доставлены в Вильнюс около 9.50.

Во вторник органы были пересажены двум пациентам.

В этом году это уже второй полет вертолетов ВВС Литвы с донорскими органами. В целом в этом году на полеты для пересадки органов поднимались четыре раза и один раз — летал самолет частной компании.