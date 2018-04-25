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Донорские почки из Латвии были пересажены двум пациентам в Литве

Фото lrv.lt

Две донорские почки, доставленные во вторник ночью вертолетом ВВС Литвы из Латвии, были пересажены двум пациентам Вильнюсской клиники Сантарос. 

Национальное бюро трансплантации сообщило, что предложение Латвии о донорских почках поступило в понедельник, около 16 часов 30 минут. 

Согласно действующему порядку было решено, что трансплантация будет проведена в клинике Сантарос. 

Почти в полночь бригада врачей-хирургов клиники и медперсонала вылетела из Вильнюса на военных вертолетах. 

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В 2 часа ночи эксплантологи уже были в операционной в латвийской больнице, а около 5 часов утра вертолеты поднялись в обратный путь в Вильнюс. Из-за сильного тумана вертолеты были вынуждены приземлиться в Шяуляй, откуда на автомобилях органы были доставлены в Вильнюс около 9.50.

Во вторник органы были пересажены двум пациентам. 

В этом году это уже второй полет вертолетов ВВС Литвы с донорскими органами. В целом в этом году на полеты для пересадки органов поднимались четыре раза и один раз — летал самолет частной компании.

BNS
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